Ratti saltano fuori dai tombini a Monserrato, residenti esasperati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grossi, belli in carne, sono i residenti del tombino di via Sallustio, non graditi dai cittadini, però, che combattono contro il problema. Un tombino di raccolta delle acque bianche di scolo, ecco l’origine del disagio, o meglio, del passaggio dei ratti.

Il Comune, interpellato da Casteddu Online, ha spiegato, documenti alla mano, le molteplici segnalazioni effettuate alla Città Metropolitana, che deve incaricare la ditta preposta per effettuare la derattizzazione.

“Da parte nostra è costante il massimo impegno, abbiamo inoltrato anche la foto con il ratto ben visibile, purtroppo più di sollecitare non possiamo fare perché è la Proservice che deve intervenire”.