Rapinava portapizze minacciandoli con un coltello: 44enne arrestato a Cagliari

E’ sospettato di una rapina, una tentata rapina e uno scippo il 44enne di Cagliari che avrebbe preso di mira i fattorini di due pizzerie cittadine, fermato ieri dalla Polizia. L’uomo, con la minaccia di un coltello, si sarebbe fatto consegnare dai due portapizze complessivamente 150 euro, oltre alle pizze e alle birre ordinate.

La tecnica usata era sempre la stessa: ordinava pizze e birra al telefono, avvertiva la pizzeria di mandare il resto per cento euro, indicava la consegna in via delle Coccinelle, minacciava il fattorino con un coltello, poi rubava soldi e pizze e scappava a piedi.

I fatti contestati all’uomo risalgono alla tarda sera del 9, 11 e 14 agosto scorsi.

Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari hanno identificato il fermato attraverso il numero di cellulare utilizzato per ordinare le pizze. La conferma del possibile coinvolgimento dell’uomo è arrivata, però, da un servizio organizzato dagli investigatori della mobile durante una nuova consegna di pizze. Il 14 agosto, infatti, il 44enne aveva ordinato tre pizze e alcune birre. Alla consegna, questa volta, si è presentato un poliziotto vestito da fattorino. L’uomo ha estratto subito il coltello ma, resosi contro che qualcosa non andava, si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce. Ricercato in tutta la città, è stato trovato ieri, nascosto nella casa di un parente nel quartiere del C.E.P.

La Squadra Mobile, quindi, ha eseguito a suo carico un fermo di indiziato di delitto, considerati i gravi indizi raccolti e il pericolo di fuga.

Il 44enne è stato portato nel carcere di UTA in attesa dell’udienza di convalida.