Ranieri tris alla Roma, e a Cagliari che succede?

Ormai è ufficiale, Claudio Ranieri tornerà alla Roma ,come successore di Ivan Juric, con un contratto fino a giugno 2025.

L’allenatore di Testaccio rompe la promessa fatta alla fine della scorsa stagione, quando aveva detto che il Cagliari sarebbe stato il suo ultimo club da allenatore e che solo nel caso di una chiamata di una Nazionale sarebbe tornato ad allenare.

Il popolo cagliaritano si è diviso tra : chi accusa Ranieri di aver cercato una scusa per dire che il suo ciclo al Cagliari fosse finito ,e chi invece accetta la decisione del mister conoscendo il suo amore incondizionato per la squadra giallorossa, di cui è stato tifoso prima e giocatore poi.

Ora sorge spontanea una domanda, alla base della sua decisione di lasciare Cagliari c’è stata anche una ragione ambientale? Per esempio legata alla proprietà ,a cui Ranieri faceva da parafulmine da ormai 2 stagioni.

Scelte che i tifosi purtroppo non conosceranno mai nel profondo; ora Ranieri è chiamato a svolgere l’ennesimo miracolo della sua carriera, risollevare una Roma in zona retrocessione e riuscire a ricompattare un ambiente alla sbando .Come quando aveva portato il Cagliari a quella miracolosa promozione l’undici Giugno 2023.

Michele Fiore