Ranieri sotto la curva, l’abbraccio con i tifosi e l’ironia: “Se vi arriva qualche pallone restituitecelo…”

“Eccoci, siamo pronti”. I tifosi rossoblù caricano mister Claudio Ranieri e lui si fa ricaricare con piacere e, a sua volta, carica di speranze e ipotesi di vittorie gli ultras e i semplici sostenitori del Cagliari accorsi alla Unipol Domus per l’allenamento a porte aperte: “Se vi dovesse arrivare qualche pallone restituitecelo e se i ragazzi sbagliano e tirano fuori non fischiateli”. Raccomandazioni pre-allenamento di gran classe: i rossoblù con i tifosi a pochi metri, che incitano sempre la squadra, ad ogni allungo, corsetta e tiro sotto la Nord della Unipol Domus. Ranieri ringrazia tutti quelli che hanno deciso di sacrificare parte di una mattinata lavorativa per essere accanto alla squadra, a due giorni esatti dal match da dentro o fuori contro il Venezia.