Temuti da tanti, sottovalutati da altri, oramai fanno parte quasi della quotidianità: di recente ad Assemini, nei pressi di via Coghe, dentro casa un cittadino ne ha trovato uno.

Inconfondibile, il suo aspetto e soprattutto il disegno sul dorso sono le sue caratteristiche che fanno rabbrividire chi soffre di aracnofobia e chi teme per le conseguenze del suo morso.

Queste possono variare da lievi irritazioni a lesioni più gravi, inizialmente il morso è indolore e solo dopo qualche ora potrebbero sorgere le complicazioni che, nei casi più gravi, sono anche la necrosi.

Oltre ad Assemini, in un centro della provincia di Cagliari ne sono stati avvistati quattro durante il corso dell’estate: gli esperti raccomandano di controllare bene gli abiti prima di indossarli, al fine di evitare il velenoso morso del ragno qualora dovesse essere presente in casa.