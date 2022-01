Raggiunta col 15% la “soglia bianca” dei ricoveri, la Sardegna corre verso la zona gialla

Di Sara Panarelli



apertura

Anche l’ultimo dei tre parametri monitorati dal governo per poter restare nelle zone a rischio più basso è stato raggiunto, secondo le rilevazioni quotidiane di Agenas. Basterà ora qualche ricovero fra oggi e domani e dalla prossima settimana l’isola andrà in giallo: i dati del martedì sono quelli tenuti in considerazione per la classificazione settimanale