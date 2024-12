Una tragedia accaduta pochi giorni fa a Siracusa. Un ragazzo di soli 16 anni ha ucciso a coltellate un vicino di casa, Christian Regina, 40 anni, trovato senza vita sul pianerottolo di casa. Il tribunale del minori di Catania ha ora convalidato l’arresto per il 16enne ma sarà trasferito in una comunità per minori come misura cautelare. Le indagini sulla tragica vicenda sono attualmente in corso. Secondo quando riferito dal ragazzo, sarebbe stata legittima difesa. Infatti, il 16enne sarebbe stato chiamato dalla nonna perché un uomo in staro alterato voleva entrare in casa. A quel punto, il 16enne sarebbe salito e si sarebbe trovato di fronte Regina. Da qui, la drammatica colluttazione e la coltellata. Secondo la difesa, quindi, la coltellata mortale sarebbe partita durante la lite ma senza la volontà di uccidere. Gli esami autoptici sulla vittima sapranno dare ulteriori informazioni sulla vicenda, soprattutto se la vittima avesse o meno assunto sostanze.