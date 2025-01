L’ha prima stordita con uno spray, poi l’ha colpita con 15 coltellate. Così un ragazzo di 26 anni ha ucciso la madre, Caterina Pappalardo, 62 anni. La donna è stata uccisa in casa sua, a Messina, attorno alle 13. Ad allertare la polizia i vicini, che hanno sentito le urla strazianti della 62enne. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’omicida ancora lì, con il coltello fra le mani. Ignote le cause di questo terribile gesto, sul quale le forze dell’ordine stanno attualmente indagando. Il giovane è in stato di fermo e sarà interrogato in queste ore.