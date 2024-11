Ragazzino di 13 anni salva tutta la sua famiglia da un incendio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un miracolo quello accaduto a Polcenigo, in provincia di Pordenone, tutto grazie al coraggio di un ragazzino soli 13 anni. Il 13enne è riuscito a salvare le sue sorelline di 5 e 9 anni, la madre e il padre disabile da un incendio scoppiato nell’appartamento della sua famiglia. A dare l’allarme è stata la mamma, attualmente ricoverata per i fumi inalati. non è chiaro cosa provocato l’incendio, prontamente domato dai Vigili del fuoco, ma fortunatamente al loro arrivo la famiglia era già sana e salva fuori dall’appartamento. Attualmente il padre e i tre ragazzi sono ospiti da alcuni familiari mentre la loro casa è attualmente inagibile. La palazzina è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco.