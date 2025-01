Il terribile episodio risale allo scorso sabato. Una ragazzina di soli 13 anni di un paese vicino Palermo è stata aggredita e abusata dopo essere scappata dal reparto di neuropsichiatria dell’ospedale Bambini. Stando alle prime ricostruzioni, la 13enne si trovava con la madre a prendere un gelato fuori dal reparto quando è scoppiato un litigio fra le due. A quel punto, la ragazzina si è allontanata con una sua amica. A dare l’allarme la mamma e gli stessi medici che l’hanno in cura. La giovanissima paziente sarebbe ritornata nel reparto solo alle due di notte, sotto effetto di droga e alcol. Il giorno dopo, ha raccontato ciò che le era accaduto la notte prima agli psicologi dell’ospedale. La violenza sarebbe avvenuta da parte di un ragazzo più grande in una piazza del quartiere Borgo Nuovo. Purtroppo, le visite hanno poi confermato ciò la ragazzina aveva subito. Le forze dell’ordine sono alla ricerca del giovane aggressore, mentre la 13enne sarà trasferita in una comunità fuori Sicilia.