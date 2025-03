Poteva tramutarsi in tragedia la storia di una ragazzina di 12 anni precipitata dal quinto piano della palazzina dove abita ad Asti, a Torretta. A notarla ieri sera alcuni passanti, che hanno visto la giovanissima a terra. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che la ragazzina fosse sola in casa al momento dei fatti. La dodicenne è stata prima ricoverata in rianimazione all’ospedale di Asti, in prognosi riservata, con un politrauma e un trauma cranico. È stata operata nella tarda serata e, secondo quanto riferito dal parroco di Torretta, don Paolo Lungo, ora “è fuori pericolo ed è stata trasferita in ospedale ad Alessandria e i genitori sono là con lei”. Sembra che ad aver attutito la caduta della ragazzina siano stati i fili per stendere dei piani inferiori. Sulla vicenda sta indagando la procura di Asti.