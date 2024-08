Ragazza di 26 anni rischia di morire per un colpo di calore: salvata da un trapianto di fegato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inizia una nuova vita per una ragazza di 26 anni residente ad Alba, in Piemonte. La giovane ha rischiato seriamente morire quando, per un colpo di calore mentre era vicino casa sua, è stata trasportata con la temperatura corporea a 41 e una grave insufficienza epatica fulminante all’ospedale Molinette di Torino. Il grave problema epatico, legato appunto al colpo di calore intendo, è stato curato con un trapianto di fegato che le ha salvato la vita. Eccezionale è stato anche l’intervento che i sanitari hanno effettuato appena hanno curato la ragazza, raffreddandola subito con del ghiaccio ed evitandole un’insufficienza multi organo fatale. Il direttore del Centro trapianto di fegato e neo-direttore del dipartimento Trapianti della Città della Salute di Torino , Renato Romagnoli e la sua equipe, vista la gravità della situazione del fegato del 26enne, hanno optato dopo alcune ore per un trapianto d’urgenza inserendo la ragazza nella lista d’attesa con priorità nazionale. La giovane è attualmente ricoverata in terapia intensiva post intervento ma è fuori pericolo e si riprenderà presto.