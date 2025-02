Raffica di furti a San Benedetto, nasce un comitato di protesta: “Rubano di tutto e scassinano negozi, siamo in pieno far west”. Ecco la nota di rabbia dei residenti: “Dal 17 febbraio 2025 ad oggi, nel quartiere di San Benedetto, in particolare nella zona che va da via Petrarca a via Cavaro e dintorni comprendendo tutta via Macchiavelli e piazza Michelangelo, sono stati commessi svariati furti o tentativi di furto in alcuni esercizi commerciali situati al piano terra con accesso fronte strada. Il 17 febbraio alle 21,18 i ladri sono entrati da “Ginko Beauty” in via Macchiavelli, il 18 febbraio alle 5,40 da “Studio Style” in via Cavaro 14, e il 21 febbraio c’è stato un tentativo di furto all’interno di una macchina, con anche rottura del deflettore, parcheggiata in via Macchiavelli fronte civico 74. Nei giorni seguenti i ladri hanno fatto irruzione da “Cerbus Barber Shop” in via Cavaro, e nel Centro Estetico in via Goldoni angolo via Tommaseo. Infine c’è stato il furto di una borsa nel salone della parrucchiera cinese di via Cavaro. Nonostante siano state presentate le regolari denunce alla Polizia di Stato non ci sono state contromisure da parte delle Forze dell’Ordine. Ogni tanto passa una pattuglia della Polizia come avveniva anche precedentemente, ma i ladri continuano tranquillamente ad agire indisturbati. Peraltro i furti non sembra che vengano commessi da dei professionisti ma da ladri improvvisati che utilizzano metodi rudimentali e obsoleti. Come è successo in una autorimessa in via Tommaseo dove i ladri hanno cercato di rimuovere la saracinesca trainandola con una corda attaccata a un’auto. Tra gli abitanti del quartiere c’è una certa preoccupazione, anche perché nelle strade, peraltro quasi tutte con il manto stradale dissestato, non c’è un’illuminazione adeguata. A dire il vero alcune vie sono quasi al buio e rientrare a casa dopo una certa ora è diventato decisamente poco sicuro. Insomma, si è creato un allarme diffuso che ha spinto gli abitanti e gli esercenti del quartiere, vicino al Mercato di San Benedetto e al Teatro Lirico ma ormai diventato una sorta di far west periferico, a costituire un Comitato Spontaneo e a rivolgersi al Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e al Prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, nella speranza che prendano a cuore questa emergenza che coinvolge migliaia di cittadini”, la lettera aperta del comitato degli abitanti di San Benedetto.