RADIO ZAMPETTA SARDA, UNA GARANZIA NELLE ADOZIONI:” SE VOLETE ADOTTARE UN GATTO CON RESPONSABILITÀ CONTATTATECI!”

Radio zampetta sarda oltre a pubblicare I vostri appelli, è parte attiva nel campo per contrastare il randagismo e per regalare una casa ai tanti gattini recuperati, salvandoli da un contesto di estremo pericolo di vita. I mici da noi recuperati vengono trattati con gli antiparassitari, viene fatto un controllo dal veterinario con tutti gli esami di routine, compresi i test per la fiv e felv, esami feci, emocromo, vaccinati felv e ulteriori accertamenti qualora il veterinario lo richieda.

I micini pronti per andare nelle nuove famiglie, vengono affidati quando abbiamo la certezza che sotto il profilo sanitario non debbano fare ulteriori accertamenti, quelli che hanno raggiunto i sei mesi vengono sterilizzati e vaccinati felv.

Ne abbiamo tanti, sani e belli dai 6 mesi ai 2/3 anni, ci trovate a Quartu Sant’Elena e le adozioni sono estese esclusivamente sul territorio della Sardegna. Potete venire a conoscere i nostri micini senza impegno, contattando la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

I futuri adottanti devono essere responsabili e consapevoli nella scelta dell’ adozione.