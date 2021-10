Radio Zampetta Sarda: Tata cerca disperatamente il suo cane scomparso a Porto San Paolo

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI TATA PER RITROVARE IL SUO FEDELE AMICO A QUATTRO ZAMPE SCOMPARSO AD AZZANIDO, COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO.

CONDIVIDIAMO PER RITROVARLO!

Manca da ormai più di 40 giorni. È scomparso da Azzanido, comune di Loiri Porto San Paolo, aveva il collare rosso con la medaglietta con scritto nome e numeri di telefono. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa anche in forma anonima ci faccia sapere. Noi continuiamo a cercarlo. Non ci arrendiamo. Grazie

Info 3480922076

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove