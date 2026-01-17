SMARRITA BOBOLI, PRESSO BAR OASI LOSA ABBASANTA/ORISTANO

Boboli è scappata il 30/12/2025 presso la Stazione di Servizio,

Bar “Oasi Losa” lato destro strada per Olbia – Parcheggio Camion, è scappata verso la ferrovia che passa dietro al bar. È paurosa, ed è possibile che sia rimasta nei paraggi perché non era mai uscita di casa. Ha una zampa davanti chiara e l’altra scura, e il musetto bianco, è una femmina, sterilizzata di 10 anni.

Corportura normale, taglia media, pelo lungo, non microchippata e senza collarino.

Per qualsiasi info contattate il 3505327696