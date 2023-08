Radio Zampetta Sarda: Sky è guarito, ora cerca casa

SKY, RECUPERATO IN FIN DI VITA È GUARITO, CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Sky è stato recuperato quando aveva 40 giorni circa, chiedeva aiuto, cercava una possibilità di salvarsi da una polmonite.

Una ragazza ha sentito i suoi miagolii di aiuto e non ha esitato a prenderlo e curarlo.

Infestato di pulci e con una brutta rinotracheite oggi vi presentiamo Sky in tutto il suo splendore, finalmente è guarito e sta bene.

Ha circa 2 mesi e mezzo, è dolcissimo, sa usare la lettiera ed è già stato sverminato, si trova a Quartu Sant’Elena.

Adozione responsabile che garantisca una vita lontano dai pericoli della strada.

Potete contattare il

3494945798

