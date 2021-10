Radio Zampetta Sarda: “Adottate Sissy, la meravigliosa principessina di soli tre mesi”

E’ stata abbandonata in una colonia di gatti adulti esposta ai pericoli della strada, la sua dolcezza è straordinaria e cerca in continuazione il contatto umano. Si cerca una mamma e una casetta per lei. Si affida solo a persone responsabili e amanti degli animali preferibilmente in appartamento.