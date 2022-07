Radio Zampetta Sarda:” A Quartu Microchip Day il 15 luglio”

Via alla giornata per l’ applicazione gratuita del microchip e iscrizione all’ anagrafe canina. Il primo appuntamento venerdì 15 luglio dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca Comunale di via Dante 68. Per accedere alle prenotazioni del servizio si può telefonare dal lunedì al venerdì al 348 701 1453 dalle ore 13 alle 14.30. Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Quartu