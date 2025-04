L’ appello di 50 Sfumature di Gatto a radio zampetta sarda, per un’ adozione di coppia per due micro micine vittime di abbandono:

“Due splendori di gattine che sono vive solo per caso. Abbandonate nel giardino di una persona che è in partenza per l’estero, sarebbero bastati pochi giorni in più e in quel giardino avrebbero trovato la morte.

Le abbiamo prese in stallo, le stiamo accudendo con amore, sono meravigliose e vorremmo trovare per loro un’adozione di coppia.

Sono state strappate alla mamma, non si meritano di essere anche divise.

Sono ovviamente 2 femminucce di circa 35 giorni, pesano 600 e 700 grammi appena, verranno cedute con trattamento antiparassitario ed antielmintico.

Cerchiamo adozione responsabile:

Casa in sicurezza (ciò significa a prova di fuga e di contatto con altri gatti potenzialmente malati) per noi non fa statistica il fatto che abbiate sempre avuto gatti e non siano mai caduti dal balcone perché magari in 20 anni di volontariato abbiamo un tantino di esperienza in più .

Sterilizzazione obbligatoria al 6° mese (e vi possiamo garantire che i gatti non si estingueranno per questo)

Disponibilità al preaffido e a rimanere in contatto nel tempo

Non sono testabili per le malattie infettive, quindi se sono presenti altri gatti in casa devono essere vaccinati contro la FeLV.

Per informazioni scrivete in pv su messanger alla pagina “50 Sfumature di Gatto” oppure potete inviare un messaggio di presentazione al 348 0941 632.