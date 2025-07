RADIO ZAMPETTA SARDA: NON MI TROVI BELLISSIMA? MI PORTI A CASETTA?

Sono Rudy e sono alla ricerca di un’ adozione del cuore, dopotutto me la merito con i miei 2 fratellini, anzi dovete sapere che ho un micino gatto fratellino e una sorellina micia.

Ci hanno messo in una scatola e abbandonati, chissà dove? Era un luogo a noi sconosciuto senza la nostra mammina abbiamo avuto tanta paura, caldo, sete e fame.

Ma un ragazzo ci ha portato a casa, ci ha curato, riempito il pancino e coccolato. Abbiamo 55 giorni, siamo dolcissimi, siamo stati trattati con gli antiparassitari e abbiamo il pelo semilungo.

Adesso è arrivato il momento di cercare casetta, così lasciamo lo spazio ad altri micini che hanno bisogno di aiuto, come ne abbiamo avuto noi.

L’ adozione deve essere consapevole e Responsabile, sai cosa significa?

Che mi tieni in casa senza avere la possibilità di perdermi per la strada, perché salto dal balcone o esco dal giardino e che mi date le attenzioni per farmi crescere sana.

Contattate radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, potete conoscere sia me che la mia sorellina e il mio fratellino senza impegno, ci troviamo a MONSERRATO.