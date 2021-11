Radio Zampetta Sarda, la triste storia di Nancy: respinta da una colonia di gatti e abbandonata

Nancy ha 6 anni ,ha sempre vissuto con una donna che lo scorso mese ha deciso di cedere l’animale a un altro proprietario. Quest’ultimo ha provato a tenera insieme ai suoi altri 4 gatti, ma l’hanno attaccata, così ha avuto l’idea di portarla in una colonia. Dopo una settimana è stata presa in adozione ma è andata in fallimento ed è tornata indietro. Cerchiamo una vera famiglia per la vita