Radio Zampetta Sarda: lotteria e calendario per aiutare gli “A_Mici di Stintino”

AIUTIAMO A_MICI_DI_STINTINO CON LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DEI RANDAGINI, ACQUISTANDO UN BIGLIETTO DELLA LOTTERIA O IL BELLISSIMO CALENDARIO.

FRANCESCA DETOTTO, PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE A_MICI_DI_STINTINO OSPITE A RADIO ZAMPETTA SARDA;

CI PARLA DELLA BELLISSIMA SINERGIA NATA TRA RESIDENTI E TURISTI, PER LA TUTELA DEI NUMEROSI GATTI RANDAGI DA POZZO SAN NICOLA FINO A CAPO FALCONE.

FRANCESCA QUANDO E COM’È NATA LA TUA ASSOCIAZIONE?

“A_MICI_DI_STINTINO è un’associazione giovanissima, nata nel 2018 con 130 soci tra turisti sparsi per tutta l’Italia e anche all’estero e residenti, sensibili alla problematica del randagismo dei numerosi gatti che popolano la zona.”

QUANTE COLONIE AVETE CENSITO?

“Abbiamo censito 30 colonie feline, da Pozzo San Nicola fino a Capo Falcone con 300 gatti.”

QUESTA SINERGIA TRA TURISTI E RESIDENTI QUALI FRUTTI HA MATURATO?

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, abbiamo fatto 224 sterilizzazioni di gatti femmine, con più di 130 adozioni. Proprio in questi giorni parte per un’ adozione una gatta adulta, da noi sterilizzata, una turista se n’è innamorata e se la porta a casa.”

COME SIETE ORGANIZZATI NELLA GESTIONE DELLE COLONIE?

” Le colonie sono seguite tutto l’anno, sia con le sterilizzazioni che con il cibo. Purtroppo prima ci pensavano i turisti molto generosi a dare da mangiare, ma poi partivano e i gatti rimanevano in difficoltà, poverini.

Adesso ci sono i volontari che sono residenti, dal cuore grande che riescono a seguire anche in inverno queste 30 colonie.

La nostra ricchezza, è riunire delle persone che vogliono bene ai gatti con le persone che ci vivono tutto l’anno.”

COME FINANZIATE LE NUMEROSE SPESE?

” Noi siamo totalmente autofinanziati, e i soldini che ci arrivano da tutta Italia e dalla Sardegna fanno piacere.

Facciamo delle raccolte fondi, chi vuole aiutarci può guardare sulle nostre pagine Facebook e Instagram dove ci sono tutti gli estremi:

a_mici_di_stintino

Dal 17 luglio abbiamo iniziato con i mercatini serali, siamo al Porto Vecchio per vendere i nostri bellissimi calendari 2022 con le meravigliose immagini della Pelosa e dei gatti della colonia a_Mici_ di _stintino,

Da riguardare durante l’inverno, per iniziare bene l’anno che verrà,

e per aiutarci a Nutrire, Curare, Sterilizzare i gatti randagini di Stintino.

Fai un regalo a te, ai tuoi cari e ai mici di strada!

Oltre al mercatino potete trovare i nostri bellissimi calendari:

– Libreria Mondadori

-Negozio Ribet e Ristorante l’Ancora.

– Negozio di Artigianato Sardo

(Via Sassari 49, di fronte all’enoteca).

– SHOP ONLINE

(richiedi info con un messaggio sulla pagina Facebook a_mici_di_stintino).”

PER FINANZIARVI AVETE ORGANIZZATO ANCHE UNA LOTTERIA, CE NE PUOI PARLARE?

” Le iniziative per raccogliere fondi per i nostri meravigliosi randagetti continuano con la vendita dei biglietti della Lotteria a_ mici_ di_ stintino con dei bellissimi premi. Ci sono degli Hotel che hanno messo a disposizione dei week-end, dei B&B e tanti premi per un totale di 44 .

Estrazione domenica 22 agosto alle 19, al Museo della Tonnara, Stintino. Save the date!

E al turista fortunato che compra il biglietto, il premio lo spediamo a casa.

Se non avete la possibilità di comprare un biglietto, potete sempre darci una manina in tanti altri modi

Estremi per donazioni :

– Bonifico bancario intestato a A-Mici di Stintino ODV, iban

IT17T0101565550000070719505

– Link paypal.me/amicidistintino

– Postepay 4023 6009 8010 6639 intestata a Francesca Detotto, DTTFNC48R50B745D

– Lista desideri Amazon:

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/1THZK5PK3X7JF?ref_=wl_share

– Contatti per info e per avere il modulo per diventare soci (quota annuale 10€, una piccola cifra, ma per noi fondamentale ): -3388965466,

– a.mici.distintino@gmail.com

Per spedizioni aiuti: via Le Vele 13, Cala Lupo, 07040 Stintino (SS)

– 5×1000 all’Associazione A-mici di Stintino Odv cf 92160300908. ”

HAI UN APPELLO DEL CUORE DA FARE?

“Si, cerchiamo delle persone che possano offrire stallo per dei gattini da mettere in sicurezza, o per quelli selvatici che vanno addolciti per poter partire per l’adozione. Purtroppo i turisti per ovvi motivi, perché sono ospiti in hotel o in affitto non possono, quindi CHIEDO A CHI ABITA A STINTINO, SE CI METTE A DISPOSIZIONE UNA STANZA PER POCHI GIORNI PER POTER RICOVERARE QUESTI MICINI, PER POI CERCARE DI FARLI ADOTTARE.

Questa è la nostra carenza più grande, mentre la nostra forza è l’unione con tutte le persone che fanno parte dell’associazione e che ringrazio.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove