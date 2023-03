Radio Zampetta Sarda, lieto fine per il dolcissimo Gray: abbandonato da tre giorni, ha trovato affido

LIETO FINE A RADIO ZAMPETTA SARDA, PER GRAY, IL MICINO DI 3 GIORNI ABBANDONATO DALLA MAMMA GATTA.

Il micino recuperato ieri è stato preso in carico da Tizy Serreli balia, socia fondatrice dell’ Associazione FIEROGATTO.

Questo bellissimo micino ha un nome, Gray.

Vi piace?

Gray è l’ unico superstite di una cucciolata di 3 micini di 3 giorni al massimo, i suoi fratellini sono stati preda molto probabilmente dei gabbiani e delle cornacchie.

La mamma gatta che versa in condizioni di salute precarie li ha partoriti in una scala antincendio, adiacente a un’ attività nella viale Marconi a Cagliari.

Adesso si sta cercando di mettere in sicurezza la mamma, che verrà curata dall’ Associazione FIEROGATTO

Si ringrazia la collaborazione di tutti.

Buona vita Gray!

