Radio Zampetta Sarda; la dolcissima Nala in cerca di una vera Famiglia per la vita.

Segue l’appello per questa dolcissima micina che attualmente vive in un giardino a Monastir.

“A breve inizieranno lavori di ristrutturazione e la povera Nala non avrà più un angolo dove ripararsi.

Nala è una gatta giovane, forse due anni, è arrivata incinta grossa alla porta di casa a marzo scorso. Ha poi partorito uno splendido cucciolo, che è stato con lei per circa 5 mesi, prima di essere investito proprio a pochi metri dalla nostra porta. Intanto è arrivato il maltempo e avevamo una gran paura che Nala, con le giornate buie, nel tentativo di ripararsi fosse incauta e venisse investita anche lei. Le abbiamo offerto riparo nel cortile di casa. Ma tra un mese qui smantelleremo tutto per lavori importanti e non avremo più posto per lei, inoltre si è dimostrata molto aggressiva con le nostre gatte, quindi nessuna possibilità di tenerla a casa.

Vi chiedo un’adozione singola per questa meraviglia dolcissima che merita tanto amore quanto ne dà lei a chi la coccola.

È sterilizzata, abituata alla lettiera.

Per info *solo whatsapp* al 3280512599″

Gradite condivisioni