Radio zampetta sarda, ecco la lista dei desideri Amazon per aiutare tutti i mici

RADIO ZAMPETTA SARDA:” LISTA DEI DESIDERI AMAZON IN AIUTO PAPPE, PER I MICI DI RADIO ZAMPETTA SARDA.”

La redazione di radio zampetta sarda lancia un appello:” Abbiamo creato una lista dei desideri Amazon per le pappe destinate ai gatti che seguiamo sul territorio, nell’ hinterland di Cagliari.

Ci piacerebbe creare una rete di adottanti a distanza che ci permetterebbe di continuare a cure i nostri gatti di quartiere.

Abbiamo tanti gatti, chi vittima di abbandono, chi figli del randagismo e chi smarrito e mai reclamato!

Cerchiamo di seguirli sotto il profilo non solo alimentare ma anche sanitario, con i trattamenti antiparassitari e cure mediche laddove si presenta la necessità.

Questo impegno volto a tutelare i gatti, richiede non solo un dispendio di energie fisiche ma anche economiche.

Da qui nasce l’ esigenza di creare una lista dei desideri Amazon per poterci dare un aiuto nel continuare a seguire i tanti mici.

Se volete dare il vostro contributo potete farlo aprendo il seguente link:

Infine potete entrare in contatto con la redazione al 348 0941 632.

Ringraziamo chiunque ci darà un aiuto.