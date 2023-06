Radio Zampetta Sarda, cercasi uno stallo per Tigro

STALLO PER TIGRO, È RICOVERATO ALLA KAREL DI MONSERRATO E NON È NELLE CONDIZIONI DI RITORNARE IN STRADA.

L’ appello di Michela:

“Sto cercando aiuto per Tigro, un gatto che viene a mangiare sotto casa a periodi.

Ero dallo scorso anno senza vederlo, è tornato in condizioni pietose, magro da far paura, con parecchie ferite e mancanza di pelo in varie parti del corpo e un respiro molto accelerato. Domenica l’ho portato in clinica Karel perché dal giorno prima non mangiava, gli è stato aspirato tantissimo liquido dal torace, dalla lastra non si capiva nulla talmente c’èra versamento. È stato fatto ecoaddome ed è risultata una grave compromissione polmonare, più grave da una parte. In un polmone è presente una massa di cui ancora non si sa la natura finché non arriva il citologico del liquido aspirato nel torace. Tigro si è stabilizzato, ha ripreso a mangiare e potrebbe anche essere dimesso, è risultato fiv positivo e felv negativo.

Io sono disperata perché dopo aver speso 400 euro in due giorni non posso continuare a tenerlo ricoverato a 60 euro al giorno. Non posso portarlo a casa perché sono piena, in una casa piccola 45 mq ho una labrador anziana che ha bisogno di essere seguita, due gatti adottati dalla mia prima colonia, una gatta Fiv che a fine dicembre è stata investita e ha avuto frattura del bacino e distacco della coda e l’ho portato a casa e a marzo ha subito intervento di amputazione della coda. Ho un gatto da due mesi che accudivo sotto casa che è stato malissimo e poi è risultato Felv positivo e lo sto inserendo tra i miei.

Non posso proprio portare a casa anche Tigro, sono disperata. Se la massa risulta essere un tumore non credo gli rimanga molto da vivere. Ho bisogno di uno stallo a lungo termine, io non mi sono girata dall’altra parte e gli ho dato una possibilità di vivere , adesso ho davvero bisogno di Aiuto.”

Info al +39 346 756 0555

