Radio Zampetta Sarda: adozione del cuore per una dolce cagnolina di strada

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI ANGELA PER CERCARE UN’ ADOZIONE DEL CUORE A UNA CAGNOLINA DI 8 MESI CHE VIVE IN SARDEGNA TRA I PERICOLI DELLA STRADA:

“Sardi amanti di cani di piccola taglia abbiate pietà dei cani di media taglia , lei ha avuto la sfortuna di nascere nel nostro territorio, é priva di coda e sono impossibilitata a trovarle adozione in Svizzera purtroppo. Ha 8 mesi, circa 15 kg e non cresce oltre, vive tra strada e campagna ( non dico dove altrimenti mi sparano anche questo di cane ) .Quando vede allevatori si avvicina chiedendo loro compassione e aiuto, riceve calci in genere, segue le auto, SONO DISPOSTA A DARLA STERILIZZATA , CHIPPATA, VACCINATA A SPESE MIE, SE POI VOLETE ANCHE UN LIBRETTO POSTALE nominativo PER SPESE EXTRA. É buona e socievole, mi rivolgo ai veri amanti degli animali e vi chiedo di OSSERVARLE GLI OCCHI, LO SGUARDO , SENZA SOFFERMARVI ALLA TAGLIA, CONSIDERATE CHE PER LEI non abbiamo stallo, siamo saturi di animali, perciò rimarrà in strada sino ad adozione. Adozione in tutta Italia. Info 338/3353531

