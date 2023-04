Radio Zampetta Sarda, adozione del cuore per Cornelia e il suo cucciolo

CORNELIA E IL SUO ADORATO CUCCIOLO, CERCANO ADOZIONE DI COPPIA.

La nostra Cornelia, alias Ely, la gattina del balcone di Assemini, ha dato alla luce circa un mese fa 5 splendidi gattini.

Hanno trovato tutti casetta, sono meravigliosi, adesso dobbiamo trovare una bella adozione per Ely con il suo figlioletto simil siamese.

Ely ha 8 mesi, testata negativa felv e fiv, verrà data in adozione sterilizzata con il suo figlioletto di circa 1 mese, con il quale ha stretto un legame fortissimo.

Aspettiamo ancora un mesetto prima di dare in adozione tutti i micini.

Ely si trova a Quartu, solo adozioni responsabili che garantiscono una vita in sicurezza e che vengano accolti come membri della famiglia.

Per tutte le info contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp, riferimento adozione Ely.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram