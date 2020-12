Radio Casteddu Online, da oggi notizie in diretta dalle 5 alle 24: scaricate le App gratuite per Android e Iphone. Parte oggi la programmazione della prima radio all news 24 in Sardegna: notizie in tempo reale sul vostro Smartphone a tutte le ore, scaricate la App “RADIO CASTEDDU ONLINE” e potrete avere le notizie quando volete da tutta la Sardegna, e intervenire in diretta nei programmi che cominciano questo pomeriggio. Un giornale radio in diretta ogni ora, dalle 5 alle 24. E ogni ora una striscia aggiornata di 15 minuti, Cagliari All News 24, con tutte le ultimissime che riguardano la nostra Isola ma anche il panorama nazionale, nella settimana che conduce al Natale, con l’allarme della variante del virus e il record di contagi in Gran Bretagna questa mattina in primo piano, con tanti sardi bloccati negli aeroporti britannici dopo lo stop ai voli. Alle 13,30 spazio allo sport con “A bocce ferme”, la rubrica sul Cagliari e sugli altri sport condotta da Gigi Garau.

Alle 18 in diretta dal nostro studio la prima puntata di “Radio Casteddu la fai tu” con Paolo Rapeanu, il microfono passa direttamente agli ascoltatori che potranno intervenire e commentare con noi le principali notizie della giornata. Alle 20 sempre in diretta il nostro programma di punta “Casteddu Sera”: Jacopo Norfo e Paolo Rapeanu insieme a tanti ospiti qualificati faranno il punto sul racconto dell’intera giornata nell’area vasta di Cagliari e in tutta la Sardegna. Tante altre trasmissioni partiranno nei prossimi giorni, in una radio dedicata tutta all’informazione che vi terrò compagnia ogni giorno, con le nostre voci. Potete ascoltarci attraverso le App, il player sul nostro giornale e sulla nostra pagina Fb (dove in diretta video vedrete anche i programmi principali e potrete commentare con noi) e tra pochissimi giorni anche in tutte le nuove autoradio attraverso il Dab, la Digital Radio che rappresenta il presente e il futuro. Radio Casteddu, libera la radio: la prima emittente all news in Sardegna, con la gente sarda protagonista. Vi aspettiamo insieme a noi.