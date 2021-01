Radio Casteddu da oggi è anche su tutte le radio e le autoradio: ecco la frequenza per ascoltare le news 24 ore su 24

Radio Casteddu Online, la prima radio all news in Sardegna, sbarca anche sul Dab: da oggi la nuova emittente sarda dedicata all’informazione è ascoltabile in tutte le radio e le autoradio al canale 12D del Dab, la Digital Radio, oltre che nelle App per Android e Ios e in streaming. Un notiziario ogni ora 24 ore su 24 e sette giorni su sette, strisce di news di quindici minuti in ogni fascia oraria principale e programmi in diretta nei quali si alternano ospiti qualificati con la voce degli ascoltatori, i veri protagonisti del progetto nato sulla scia di Casteddu Online, il primo quotidiano di Cagliari sul web. “La gente sarda protagonista”, “Libera la radio”, “Le notizie corrono da voi”, sono i principali jingle di Radio Casteddu, interamente realizzata da giornalisti professionisti e pubblicisti. La redazione composta da Jacopo Norfo, Paolo Rapeanu, Fiorella Garofalo, Federica Melis, Ennio Neri e Valeria Putzolu, è in costante collegamento con gli ascoltatori che possono intervenire in diretta nei principali programmi: “Radio Casteddu la fai tu”, in onda ogni giorno alle 18 e “Casteddu Sera” dalle 19,30 alle 21,30. Alle 10,30 va in onda “Club Giovani”, il giornale radio dedicato al mondo dei ragazzi condotto da Silvia Pasquini. Alle 13,30 spazio allo sport col notiziario di Gigi Garau sul Cagliari, mentre dopo ogni partita della squadra rossoblù va in onda “A bocce ferme dopo il Cagliari”, la linea diretta con i tifosi che possono intervenire per commentare a caldo la partita appena conclusa. Altre strisce del palinsesto saranno dedicate alla musica, al fitness, ai gialli di cronaca in Sardegna, e gli ascoltatori saranno direttamente coinvolti con i loro messaggi vocali nel programma “Casteddu People”, composto esclusivamente dalla voce dei cittadini. Nata ufficialmente lo scorso 18 dicembre, da oggi Radio Casteddu è dunque anche sul Dab, a qualunque ora sarà possibile sentire le principali notizie del giorno in Sardegna e in Italia: oltre 400 ospiti si sono già alternati ai microfoni in diretta.