Raccolta differenziata: Cagliari si conferma la Città Metropolitana più virtuosa in Italia

Per il secondo anno consecutivo, la Città Metropolitana di Cagliari è la più virtuosa in Italia per percentuale di raccolta differenziata. Con il 73,7 (+2,3 punti rispetto al 2019), Cagliari conquista il gradino più alto del podio della classifica stilata dal Rapporto Rifiuti Urbani 2021 dell’Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale), superando nella top five Venezia, Milano, Firenze e Bologna.

Secondo il rapporto annuale (che fa riferimento ai dati 2020), la raccolta differenziata della Città Metropolitana di Cagliari è passata da una percentuale del 71,4% nel 2019 al 73,7% nel 2020, ovvero da 136.835 tonnellate complessive a 137.796, e da 317,5 kg pro capite all’anno a 328. Con 445 kg pro capite, Cagliari è inoltre in seconda posizione per la minor produzione di rifiuti, fa di meglio solo la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“E’ un risultato importante frutto delle buone pratiche di tutte le amministrazioni del territorio – commenta il sindaco metropolitano Paolo Truzzu – che ci incoraggia verso il raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi”.