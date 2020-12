Quindici assunzioni al Comune di Monserrato, il sindaco Locci: “Un traguardo storico”. 

In arrivo 15 nuove assunzioni, 10 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato. Vari e importanti i ruoli che verranno ricoperti, alcuni grazie allo scorrimento graduatoria, altri con il concorso indetto. Tra questi, Istruttore Tecnico e Amministrativo, Istruttore di Vigilanza, Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D pieno art 110.

La necessità di un riassetto organico era necessaria anche per via dei pensionamenti avvenuti nel corso del tempo. “Abbiamo deciso di fare anche due progressioni verticali perché nell’amministrazione, penso, che una delle criticità più importanti è quella che non si poteva crescere e dal 2016 ho intrapreso il percorso opposto”. Una volta valutato che tale procedura non recasse uno squilibrio interno, con misura “permetterò una mobilità”, per poter crescere in un altro ente. Una mossa per “andare incontro alle esigenze dei nostri funzionari e dei nostri dipendenti che non hanno mai avuto possibilità, se non sporadica, di una progressione verticale”.

Anche il corpo della polizia municipale verrà incrementato: un poliziotto municipale in più, a tempo indeterminato, assunto sempre grazie allo scorrimento della graduatoria, e altri 4 a tempo determinato.

Altra figura importante che farà parte dello squadra è quella dell’Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D pieno art 110, una figura di alta professionalità, che coadiuva il sindaco e che diventa una sorta di responsabile di importanti settori, come quello del personale e dell’urbanistica.

“Questo vuol dire anche poter fare una importante riorganizzazione degli uffici”.