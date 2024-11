“Qui, nella nuova via Dante in agonia, il lavoro sta calando tanto: la colpa è della mancanza di parcheggi” (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella via Dante in agonia, con ben 17 serrande chiuse e costi degli affitti alle stelle, c’è ancora chi ha voglia di parlare e di scommettere sul futuro. Avevamo già incontrato Abu, 37 anni, originario del Bangladesh, si trova a Cagliari da 15 anni e ha aperto una sua attività in via Dante da pochi mesi. Per ovviare alla mancanza di parcheggi e alla situazione dei lavori preferisce arrivare sul posto di lavoro utilizzando gli autobus. Dopo qualche mese il suo negozio è sempre aperto ma con la fine dell’estate il lavoro è diminuito, insieme all’afflusso delle persone, soprattutto a causa della mancanza dei parcheggi.

La speranza é che ,con la fine dei lavori e la prossima apertura della metropolitana leggera, la storica Via riprenda la vivacità di un tempo. Guardate il VIDEO con le sue parole.