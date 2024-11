Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il mercato di San Benedetto è pronto ad accogliere tante novità: il più atteso è il fast parking, il costo relativo al parcheggio auto è di trenta centesimi per un quarto d’ora. L’apertura è prevista dopo l’Epifania, si tratta di un progetto provvisorio; tuttavia, non si andrà al di sotto dei tre anni. Nel frattempo, arrivano anche le strisce blu, costringendo i residenti allo sfratto per diverse ore del giorno. In aggiunta ai costi della spesa, si vanno a sommare quelli per il parcheggio.

La notizia del nuovo restyling scatena il mormorio dei lettori, che non contenti, si esprimono sui vari disagi che si verranno a creare. Adriana I., residente del quartiere, in merito ai posteggi dice: “A noi di San Benedetto ci sfrattano ogni venerdì e sabato per lasciare spazio agli acquirenti”. Previsioni per niente rassicuranti sulla riuscita, Gianfranco D.:” Questo mercato provvisorio sarà un flop, andrà bene solo per pochissimi cagliaritani e nemmeno per i turisti!”. Il mercato di San Benedetto è da sempre uno storico punto di riferimento non solo per gli abitanti della città, servendo i paesi limitrofi in particolar modo nel fine settimana e durante le festività. Situazione parcheggi presa di mira: “Fast parking inutile”, Valentina F. “Hanno anticipato il pagamento alle otto del mattino per fare cassa, chi la mattina porta i bambini a scuola è costretto a pagare per pochi minuti”. La rivolta di Fausto M.: “Vogliamo le strisce bianche in tutta la città”, “Il parcheggio è un diritto per ogni cittadino, il comune cosa fa con tutti i soldi che incassa ogni giorno? Cagliari è un cantiere a cielo aperto”. C’è chi usa la retorica per smorzare gli animi: “Parcheggio veloce? Muoversi e fermarsi allo stesso tempo” (riferendosi alle tariffe eccessivamente costose). Inevitabili come di consueto, i danni ai punti vendita vicini, ulteriormente massacrati. Design di dubbio gusto per Giorgia M.: “Ma quella scalinata? Alla faccia dell’eliminazione barriere architettoniche”. Al netto di tutto, solo il tempo saprà svelare se il nuovo mercato di San Benedetto abbia portato qualcosa di buono, o al contrario, si tratti dell’ennesima mossa sbagliata per la città di Cagliari.