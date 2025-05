A raccontare l’accaduto è il padre che ieri ha portato nuovamente il giovane a una visita sanitaria: “Non si possono mettere punti. Quindi, fasciatura, connettivina e pulizia per impedire le infezioni”.

I fatti sono accaduti al parco Pitz’e Serra, l’attrazione in questione è la cyclette: “I pedali sono scivolosi e d’acciaio. Nessuna protezione è prevista”. Non un bimbo bensì un ragazzino che ha voluto provare i nuovi arredi del parco. “Perocolosi”, però, per i genitori del giovane che si è ferito seriamente a una gamba. La segnalazione è stato inoltrata anche al Comune al fine di allertare le istituzioni. “Spero anche che non ci siano infezioni o lesioni più gravi.

Ora il ragazzo piange dal dolore perché è arrivato a toccare l’osso dello stinco. Questi giochi nuovi sono più pericolosi di quelli vecchi”.