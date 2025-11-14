Offese, minacce di morte e aggressioni fisiche per almeno quattro anni: la denuncia aveva portato all’attivazione della procedura prevista dal cosiddetto codice rosso e all’immediato avvio delle indagini. I carabinieri della stazione di Uta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Cagliari, arrestando un 37enne del posto. Il provvedimento segue la denuncia presentata lo scorso ottobre dalla moglie, 36 anni, che aveva riferito di subire dal 2022 offese, minacce e aggressioni. La segnalazione aveva attivato la procedura del Codice Rosso e dato avvio alle indagini.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno delineato un quadro ritenuto significativo dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare. L’uomo, dopo le formalità in caserma, è stato trasferito nel carcere di Uta.

L’attività si inserisce nell’azione di prevenzione e contrasto alla violenza domestica condotta dai Carabinieri sul territorio.