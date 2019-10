Quartucciu, vasto incendio a Sant’Isidoro: volontari in lotta contro le fiamme

È stata un’altra dura giornata sul fronte degli incendi in tutto il Cagliaritano. Alcuni roghi sono scoppiati nelle campagne di Quartu Sant’Elena, Selargius e Quartcciu. L’ultimisismo rogo, in ordine di tempo, è divampato nelle campagne di Sant’Isidoro, a Quartucciu. Il fuoco ha divorato un canneto e della macchia mediterranea: sul posto sono intenvenuti i volontari del Nos di Quartu. Dopo circa due ore di dura lotta sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.