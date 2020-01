Black out Quartucciu, Sant’Isidoro al buio da cinque giorni: residenti in rivolta

Buio a Sant’Isidoro. Residenti in rivolta contro il black out che da giorni lascia senza illuminazione la frazione di Quartucciu. “Nessuno risponde per dire qualcosa, e purtroppo quella è una zona già brutta e isolata , se manca anche illuminazione sono nel degrado e nel pericolo più inimmaginabile”, denunciano i lettori. L’amministrazione, contatta da alcuni abitanti, ha ammesso di essere a conoscenza del problema e di aver avvisato “Enel sole per risolvere il guasto al più presto”.