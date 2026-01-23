Controlli rafforzati all’alba contro i reati predatori nell’hinterland cagliaritano. I Carabinieri della Stazione di Selargius, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno denunciato a piede libero un 52enne disoccupato di Quartucciu, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato intorno alle 4 del mattino lungo la via Maracalagonis, dove i militari hanno fermato l’uomo per un controllo. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale: dieci coltelli a serramanico di varie dimensioni, sei cacciaviti, una tenaglia e un’ascia, strumenti ritenuti chiaramente idonei allo scasso.

Non avendo fornito alcuna spiegazione plausibile sul possesso e sul trasporto di tali oggetti in piena notte, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione messe in campo dall’Arma dei Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, soprattutto nelle ore notturne.