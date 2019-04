Quartucciu in festa per San Giorgio, debutto da appalusi per la banda musicale di Santa Cecilia

L’Aps Santa Cecilia di Quartucciu ha visto impegnati i 30 musicisti che compongono la banda, tutta composta da diplomati al Conservatorio, facendo il suo debutto in occasione della festa liturgica di San Giorgio martire patrono di Quartucciu. Il tutto è avvenuto sotto la direzione del maestro Asunis Alessio (tromba) e della vicedirettrice Silvia Saba (clarinetto). Sono state eseguite marce di ultima composizione in particolare Fedra del maestro Petriĺlo commissionata per la nascita della banda. I musicisti hanno ricevuto consensi da parte della popolazione e delle associazioni religiose presenti alla cerimonia, del cambio bandiera con il presidente uscente. Oltre a ciò l’Aps Santa Cecilia intende associarsi a diversi network in ambito di solidarietà, interculturalità ed educazione alla mondialità (sviluppo), integrazione, poiché ritiene che attraverso la musica si possa realizzare un percorso integrativo tra culture e un arricchimento reciproco, volto in primis a coinvolgere i futuri cittadini in erba.

L’Aps ha anche aperto la campagna tesseramento per tutti coloro i quali vogliano essere informati sui corsi di musica che si stanno organizzando, per parteciparvi, e anche per far parte del team di formatori in ambito di educazione alla mondialità attraverso l’ideazione di corsi nelle scuole indirizzati a studenti italiani e stranieri, anche per nuovi inserimenti nella banda, in collaborazione con la onlus la Rosa Roja e i volontari del Comitato Intersos Sardegna (progetti di capacity building rivolti a rifugiati politici attraverso la Musica come punto di Unione tra culture). Chi sono i soci fondatori? Presidente, Sandro Murru; Vice Presidente, Alberto Paolucci; Segretario Economo, Antonio Cabras; Comunicazione Istituzionale e Progetti, Tiziana Mori; Consiglieri (Renato Floris, Monica Fadda, cantante lirica, Sergio Fanti, Giovanni Cogoddi). Direttore della banda è il maestro Alessio Asunis, diplomato in tromba al conservatorio di Cagliari, anche insegnante presso le scuole secondarie di primo grado, mentre invece, la vicedirettrice, Silvia Saba diplomata in clarinetto presso il conservatorio di Cagliari anche lei, docente di musica nelle scuole secondarie.