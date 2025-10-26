“Qualora tale intervento venisse realizzato, le ripercussioni su quella porzione di territorio, già gravata da un rischio idrogeologico molto elevato, potrebbero risultare disastrose e difficilmente quantificabili. Sostenere il contrario o prospettare soluzioni semplicistiche sarebbe un atto di grave irresponsabilità”.

La riflessione è dei consiglieri di minoranza che evidenziano il rischio legato al progetto dell’ampliamento del centro commerciale che, anche in occasione dell’ultima bomba d’acqua avvenuta dieci giorni fa, si è allagato. “Venerdì scorso in Consiglio Comunale è stato affrontato il tema della pulizia del canale, del rischio idrogeologico e dell’incolumità pubblica. Le forti pioggie dei giorni scorsi – spiega Cocco attraverso i social – hanno colto impreparata l’amministrazione e il rischio di tracimazione del Rio Is Cungiaus è stato solo sfiorato.

L’attuale calendarizzazione semestrale degli interventi di pulizia non è più idonea a scongiurare rischi per la cittadinanza, alla luce dei cambiamenti climatici in atto che comportano un’intensificazione degli eventi meteorici critici.

L’Amministrazione è stata pertanto invitata ad incrementare la frequenza degli interventi di manutenzione del rio, poiché sulla sicurezza del territorio e sulla mitigazione del rischio idrogeologico è necessario investire con senso di responsabilità e piena coscienza.

Tuttavia, le piogge torrenziali e i conseguenti danni non hanno risparmiato neppure l’area del centro commerciale. In tale contesto, il tema del suo ampliamento – che l’attuale maggioranza intende realizzare – si presenta quanto mai attuale e delicato”.