Quartucciu, bruciata l’auto del personal trainer Alessandro Loddo: “Mi serviva per lavorare, aiutatemi”

Incenerita e, praticamente, da buttare. La Ford Focus di Alessandro Loddo, personal trainer 38enne di Cagliari, “è stata data alle fiamme sabato all’alba in una traversa di via Don Minzoni, a Quartucciu. L’auto la utilizzavo sia io sia la madre della nostra bambina, Fabiana. L’avevamo comprata usata, pagandola circa 2500 euro”, spiega Loddo. Due giorni fa l’amarissima sorpresa: “La Ford è distrutta, abbiamo fatto una denuncia”. Ma, sinora, dalle indagini non sarebbe emerso nessun particolare utile. Loddo ha aperto una raccolta fondi sui social: “So cercando di recuperare un cifra minima per poterne acquistare un’altra. O almeno per poter pagare un passaggio di proprieta’ . L’ auto mi serve per motivi lavorativi visto che ho anche una bambina piccola da mantenere. Ringrazio tutti i cari amici che contribuiranno anche con una cifra minima a questa causa”.

L’obiettivo da raggiungere è di duemila euro. Loddo si sente quasi “imbarazzato” a dover chiedere aiuto: “Purtroppo c’è la crisi legata al Covid, sto lavorando meno rispetto a prima, giusto qualche lezione all’aria aperta, nei parchi. Sono un lavoratore e un padre di famiglia, spero che qualcuno possa aiutarmi, quell’auto mi serviva sia per motivi familiari sia di lavoro”.