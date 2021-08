Quartu, volontari riempiono 25 sacchi con i rifiuti lasciati dagli incivili: “In appena un chilometro”

Da luogo del degrado a, ai spera a lungo, nuovo gioiellino in città. La pista ciclopedonale di via Fiume, ai bordi e non solo, era invasa dai rifiuti lasciati dagli incivili di turno. Un gruppo di cittadini dell’associazione di cittadinanza attiva Oikos, nonostante le temperature decisamente alte, si è rimboccato le maniche e ha ripulito tutto: “Venticinque sacchi anche ieri sera rimossi in appena due ore di passeggiata e differenziati correttamente. Ma come nella precedente occasione si replica. Ieri sera con 10 volontari abbiamo ripulito il primo chilometro della pista ciclopedonale di via Fiume, partendo da fronte Iper Pan ed arrivando all’intersezzione di via Generale dalla Chiesa”, spiegano i volontari.

“Martedí 24 agosto appuntamento alle 19:15 nei parcheggi esterni il market Eurospin per poi proseguire la passegiata ed ultimare il tratto mancante della pista ciclopedonale verso la rotatoria del Margine Rosso. Giovedí 26 agosto alle 19:15 appuntamento in via San Giovanni pressi parco Parodi, per ripulire la stessa via interessata che dopo lo sfalcio bordo strada, desta in pessime condizioni. Come sempre le buste le forniamo noi, e per chi si volesse unire, non esiti a farlo”.