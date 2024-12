Il comune di Quartu ha approvato, rispettando le tempistiche, il bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Le risorse potranno essere utilizzate già da subito, la manovra finanziaria da 130 milioni di euro risparmia i quartesi dall’aumento delle tasse. Le cifre maggiori vanno alla Protezione Civile, ai servizi sociali e alle imprese sotto forma di contributi De Minimis, all’assunzione di nuove risorse umane. Il Sindaco Milia, nel ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato per la stesura del Bilancio, dall’Assessore Sanna al Dirigente del settore Cossu, dalla funzionaria Picci ai Revisori dei Conti, “per l’attenzione e la dedizione riposta e il contributo all’Amministrazione nel difficile compito di ben governare” ha espresso anche “apprezzamento per il dibattito del Consiglio, per le proposte che sono state avanzate, anche perché la stragrande maggioranza sono condivisibili, come conferma il voto favorevole sui due ordini del giorno. Milia sottolinea: “Proseguiremo su questa strada, anche tenendo conto delle proposte e delle critiche di chi non fa parte della maggioranza consiliare”. Il taglio della Finanza imposto dal Governo nazionale interessa Quartu per un importo pari a 415.000 euro nel 2025 – che saliranno a 425.000 nel 2026 e si assesteranno a 420.000 nel 2027. Quest’anno sarà in gran parte compensato grazie al lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale riguardo l’efficientamento energetico, che assicura un risparmio di 300mila euro.

Il Bilancio 2025 prevede importanti risorse destinate alla Protezione Civile. Si tratta più precisamente di 235mila euro destinati ai contributi per le associazioni attive in città, a nuove attrezzature e all’aggiornamento del piano comunale. L’edilizia privata, con 140mila euro destinati all’esternalizzazione delle pratiche di condono. Mezzo milione dall’inizio dell’anno anche ai i Servizi Sociali, con il finanziamento dei progetti di inclusione sociale, il potenziamento delle politiche abitative, a supporto delle famiglie che perdono la casa, e ulteriori contributi per le persone senza fissa dimora. Per le aziende, 200mila euro destinati nel 2025 al finanziamento di nuove imprese, 360mila nel 2026. Novità nel settore turismo: l’introduzione, a partire da marzo, della tassa di soggiorno, permetterà di incassare circa 200mila euro da utilizzare per una buona fetta come supporto per gli operatori economici e l’altra parte per potenziare i servizi e le azioni volte a favorire la crescita del settore. Cifra importante anche alla cultura: 300 Mila euro saranno destinati alla Fondazione di partecipazione Quartu Cultura. Assunzioni di personale: 10 figure in arrivo già negli ultimi giorni di questo 2024 e altre programmate per il 2025. Contestualmente all’approvazione del Bilancio hanno avuto il via libera dell’Aula anche l’Aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), il piano delle tariffe TARI 2024 e delle aliquote IMU 2025, l’addizionale comunale IRPEF 2025 e il programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, con risorse per il centro sportivo di Flumini, per il velodromo, per il Poetto e per il teatro.