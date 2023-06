Quartu, via alla sterilizzazione dei gatti

STERILIZZAZIONI GATTI: AL VIA IL SECONDO PROGETTO DEL COMUNE DI QUARTU CON EFFETTO PALLA.

Al via il secondo progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Effetto Palla ODV per la sterilizzazione e il monitoraggio dei gatti femmina delle colonie feline non riconosciute e di proprietà del territorio di Quartu Sant’Elena.

Attraverso questo progetto si possono sterilizzare gratuitamente a spese del comune le gatte femmina di proprietà e quelle vaganti sul territorio non appartenenti a colonie riconosciute.

Il progetto proseguirà fino l’esaurimento dei fondi, durante il quale le richieste verranno esaudite in funzione dell’ordine di presentazione. La modulistica sarà disponibile nel sito del Comune di Quartu e nel portale www.effettopallaonlus.it . La domanda dovrà essere presentata sui appositi moduli, scaricabili in formato PDF, e potrà essere inviata allegando la documentazione richiesta, esclusivamente via mail, all’indirizzo [email protected] a partire dal 1° luglio 2023. Le attività saranno realizzate con la collaborazione dei veterinari del territorio e delle organizzazioni di volontariato locali.

Sterilizzare è un atto d’amore!

Si invita l’utenza a leggere attentamente i requisiti di accesso al progetto e ad allegare tutta la documentazione necessaria

Seguono i link della modulistica per presentare la domanda dal 1°luglio:

Richiesta sterilizzazione gatte di proprietà: