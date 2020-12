Quartu, un positivo nella scuola media di via Turati: quarantena e tampone per decine di alunni

Un caso di positività al Coronavirus accertato nella scuola media Porcu-Satta di via Turati a Quartu Sant’Elena, l’Ats ha spedito, oggi, ai genitori degli alunni di almeno due classi, la lettera di convocazione per eseguire il tampone. Nel documento, inoltre, c’è scritto che bisognerà osservare la quarantena sino al prossimo 9 dicembre compreso. Solo in quella data, infatti, sarà trascorso il lasso di tempo previsto “sufficiente” dall’ultimo possibile contatto avuto con la persona positiva. Il prossimo quattro dicembre convocata, nel padiglione N di via Romagna, una delle due classi coinvolte. Il giorno successivo toccherà all’altra. I genitori e, ovviamente, anche i dirigenti dell’istituto, sperano che gli esiti dei test siano tutti negativi.

Quando i tamponi saranno processati, come da prassi, ogni famiglia potrà controllare l’esito attraverso il fascicolo sanitario.