Quartu Sant’Elena, un murale per ricordare Pierpaolo Cara, 24 anni, deceduto a marzo per un malore improvviso in piazza IV Novembre: “Pierpy vive”. I suoi amici non dimenticano il giovane che, in una sera come tante altre, la sua vita è stata spezzata, in pochi istanti. Un infarto lo ha colto mentre era in piazza, è deceduto poco dopo tra le braccia di chi lo aveva soccorso.
Per ricordare quel cuore che mai smetterà di battere nei ricordi di chi gli ha voluto bene è stata aperta una raccolta fondi per imprimere il suo viso su una parete. “Tutti noi amici abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi https://gofund.me/ed25d7bdb per creare un murales in nome di Pierpaolo, un giovane quartese scomparso troppo presto ..aveva ancora davanti tutta la vita per realizzare i suoi sogni ma purtroppo la vita non gliel’ha permesso lasciando dentro di noi un vuoto incolmabile”.
