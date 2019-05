Quartu, tenta di forzare la serranda di Saponi e Profumi: arrestato in via Danimarca e condannato

Alle prime ore della giornata odierna i militari della Sezione Radiomobile del dipendente Norm hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato Roberto Melis, 35enne del posto con precedenti di polizia. L’uomo è stato sorpreso dai militari presso l’esercizio commerciale Saponi e Profumi di via Danimarca mentre, con uno smeriglio, tentava di aprire una serranda di ingresso. Il Melis, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida, al termine della quale ha patteggiato una condanna di sei mesi e duecento euro di multa prima di essere messo in libertà.