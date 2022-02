Quartu, arriva una nuova tassa: 10 euro da sborsare per partecipare ai concorsi pubblici

Dieci euro da dover sborsare per partecipare a qualunque concorso pubblico che sarà istituito dal Comune di Quartu. La caccia a un possibile posto da dirigente, un contratto a tempo determinato o indeterminato come geometra o ingegnere negli uffici dei Lavori pubblici, lavorare come assistente sociale o qualunque altra tipologia di lavoro per il quale l’amministrazione bandirà un concorso: bisognerà aprire il portafoglio per la tassa di iscrizione. A istituirla è stata la Giunta Milia, con tanto di delibera già approvata. Non era un obbligo, la tassa di ammissione: a tutte le amministrazioni comunali è sempre stata data la facoltà di istituirla oppure di consentire la partecipazione al cento per cento gratuita.

La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha optato per l’obbligatorietà della tassa. Dieci euro, poi non resterà altro da fare che incrociare le dita e sperare di vincere il concorso.